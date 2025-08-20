circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata

L'incidente tra Mezzocorona e Trento

Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata
20 agosto 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro tra alcuni convogli di un treno merci e uno passeggeri oggi, mercoledì 20 agosto, sulla linea Brennero, tra Mezzocorona e Trento: tre feriti lievi e circolazione sospesa, rende noto Rfi. La dinamica è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

I passeggeri del treno regionale hanno proseguito il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni; attivato il servizio con autobus. Potenziata l'assistenza ai viaggiatori.

A seguito dell’incidente, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto. Lo rende noto il Mit in un comunicato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scontro carro merci treno regionale linea Brennero incidente ferroviario scontro treni brennero scontro treni trento scontro treni oggi treni scontro oggi
Vedi anche
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza