Divulgata la foto del presunto autore della strage: si tratta di Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983
Come disposto dalla procura di Roma che sta coordinando l'attività di indagine della Squadra Mobile della Questura sul triplice omicidio avvenuto in via Montiglio 35, è stata divulgata agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, identificato per Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983.
"Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore - si legge nella nota - potrà contattare l'utenza 3346903295 della Squadra Mobile".