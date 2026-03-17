circle x black
Cerca nel sito
 

Troppi incidenti a Roma Sud? L'appello a Meloni: "Giorgia, facci tu la rotonda"

Spunta un cartello tra l'Eur e Mostacciano con la richiesta speciale

Troppi incidenti a Roma Sud? L'appello a Meloni:
17 marzo 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla 'premier operaia'. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è 'di casa' nel quadrante e a lei si affidano i residenti nella speranza di ottenere una provvidenziale rotonda per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. Osservando su Google Maps, si scopre che il punto critico corrisponde all'intersezione tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, con strade che migliaia di romani percorrono ogni giorno per andare al lavoro la mattina e per tornare a casa. La agognata rotonda, che secondo i residenti consentirebbe di razionalizzare il traffico e aumentare la sicurezza, non si vede. E la soluzione estrema diventa l'appello alla premier: "Faccela tu la rotonda".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgia meloni appello giorgia meloni roma sud eur mostacciano
Vedi anche
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza