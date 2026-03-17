"Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla 'premier operaia'. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è 'di casa' nel quadrante e a lei si affidano i residenti nella speranza di ottenere una provvidenziale rotonda per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. Osservando su Google Maps, si scopre che il punto critico corrisponde all'intersezione tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, con strade che migliaia di romani percorrono ogni giorno per andare al lavoro la mattina e per tornare a casa. La agognata rotonda, che secondo i residenti consentirebbe di razionalizzare il traffico e aumentare la sicurezza, non si vede. E la soluzione estrema diventa l'appello alla premier: "Faccela tu la rotonda".