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Tumori, Leone XIV agli oncologi Aiom: "Più prevenzione e informazione in ogni ambito sociale"

Nel messaggio al XXVIII Congresso della società scientifica il Papa esprime apprezzamento per medici, operatori sanitari e volontari e invita a rinnovare l'impegno nella cura e nell'assistenza

Leone XIV agli oncologi Aiom:
Leone XIV agli oncologi Aiom: "Più prevenzione e informazione in ogni ambito sociale" - (Foto di repertorio Afp)
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14 novembre 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del XXVIII Congresso nazionale dell'Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, dal titolo 'Innovazione equa', "il Santo Padre è lieto di inviare il suo benaugurante saluto. Nell'esprimere vivo apprezzamento per l'impegno professionale di medici, operatori sanitari e volontari nella cura dei malati di cancro e nell'assistenza dei loro familiari, il Sommo Pontefice auspica che il significativo evento susciti un rinnovato desiderio di continuare a offrire il cristiano sostegno a quanti sperimentano la sofferenza e a promuovere in ogni ambito sociale un'adeguata prevenzione e informazione. Papa Leone XIV, mentre incoraggia a proseguire in tale peculiare missione, invoca la materna protezione della Vergine Maria e volentieri invia a ciascuno la benedizione apostolica". Questo il messaggio del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua Santità, che riporta gli auguri per i lavori del congresso Aiom, in corso a Roma.

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