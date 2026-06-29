circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, Mantovani (Humanitas): "Sfida è usare armi immunologiche contro il cancro"

Alberto Mantovani - (Adnkronos)
Alberto Mantovani - (Adnkronos)
29 giugno 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nostro sistema immunitario è come “un’orchestra invisibile che, con i suoi oltre 4 miliardi di orchestrali, gestisce i nostri problemi, fra cui le fasi iniziali della crescita di un cancro. Quando uno dei nostri pazienti ha un tumore, è una sorta di ‘fallimento” della nostra orchestra. La sfida, il sogno, la rivoluzione è quella di usare le armi immunologiche contro il cancro: parliamo quindi di immuno revolution”. Lo ha detto Alberto Mantovani, presidente Fondazione Humanitas per la Ricerca e professore Humanitas University, in occasione dell’incontro, a Milano, 'Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell’immunoterapia oggi' promosso da AstraZeneca.

“È l'inizio di una rivoluzione: abbiamo risultati positivi ma il bicchiere non è ancora pieno nemmeno per metà. La sfida - prosegue - è riempirlo con nuovi anticorpi, nuovi strumenti, nuove cellule e speriamo, in futuro, con vaccini terapeutici. Le ‘armi’ sono innanzitutto gli anticorpi, che utilizziamo per togliere i freni al sistema immunitario, per trasportare farmaci o radionuclidi nella sede di un tumore, o per avvicinano cellule del sistema immunitario e cellule tumorali in un ‘bacio della morte’ nel caso degli anticorpi engagers, oppure, ancora, anticorpi che possono avere tre quattro valenze. Abbiamo poi la grande speranza di utilizzare le terapie cellulari nella lotta contro il cancro. Non dimentichiamo mai che abbiamo già due vaccini preventivi contro il cancro: quello per l’epatite B e quello dell’Hpv. Quest'ultimo vorremmo vederlo più utilizzato. C’è infine il sogno di usare vaccini terapeutici. Questa è una delle grandi speranze davanti a noi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori immunoterapia anticorpi terapie cellulari vaccini terapeutici
Vedi anche
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza