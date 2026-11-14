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Tumori, Mattarella all'Aiom: "L'innovazione oncologica deve essere accessibile a tutti"

Nel messaggio al XXVIII Congresso degli oncologi il capo dello Stato richiama il valore della diffusione delle nuove cure per garantire a tutti il diritto fondamentale alla salute

Tumori, Mattarella all'Aiom:
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14 novembre 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
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Il congresso nazionale dell' Aiom - Associazione italiana di oncologia medica "costituisce un proficuo appuntamento di confronto e analisi sull'avanzamento delle cure e delle tecniche per la prevenzione dei tumori, affrontando in particolare, in questa edizione, l'importante questione dell'accessibilità dell'innovazione in ambito oncologico. La diffusione delle cure è infatti un elemento imprescindibile per rendere effettivi i benefici dei progressi delle sperimentazioni sanitarie e dunque per rafforzare la portata universale del diritto fondamentale alla salute, come sancito all’art. 32 della Costituzione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al XXVIII del Congresso nazionale Aiom, in corso a Roma.

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