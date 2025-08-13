Tunnel in spiaggia, il video e il gioco folle

Le buche sono molto più pericolose di quanto pensiamo: possono collassare all’improvviso e causare soffocamento

"Ai claustrofobici non piacerà questo video". Si intitola così il filmato che gira sul web che mostra una ragazza che scava un tunnel sotto la sabbia e lo attraversa, fortunatamente, senza conseguenze.

Il gioco da spiaggia può rivelarsi infatti mortale come dimostrato da quello che è successo al 17enne Riccardo Boni, morto dopo essere rimasto sepolto sotto la sabbia a Montalto di Castro. Il video è antecedente alla tragedia, ma tra gli utenti c'era già chi condannava questo folle 'gioco'. "Pericolosissimo se dovesse cedere rimarrebbe sepolta", ha scritto un utente. "Pessimo video dà cattivo esempio, molto pericoloso". Se fosse crollata la sabbia sarebbe morta soffocata...che idiota!", si legge in altri commenti.