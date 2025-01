Turismo: B&B HOTELS apre a Settimo Torinese ‘Vogliamo arrivare a 150 strutture in Italia’

B&B HOTELS, catena internazionale con oltre 850 strutture nel mondo e 78 in Italia, inaugura il B&B HOTEL Settimo Torinese, settima struttura della catena in Piemonte. "Si tratta di una destinazione non solo per clienti business ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire il Piemonte - afferma Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B HOTELS Italia, Ungheria e Slovenia - Il nostro obiettivo è arrivare entro il 2030 a 150 hotels che copriranno il territorio italiano e offriranno un'ospitalità sempre migliore, sempre più vincente, per un pubblico internazionale sempre più ampio”.