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Turismo: Mazzi inaugura 'Pro Loco in Festa', 24esima edizione a Porto San Giorgio

Pro Loco in Festa 2026
Pro Loco in Festa 2026
04 luglio 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Con la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi si è aperta a Porto San Giorgio la 24° edizione di “Pro Loco in Festa”, l’evento nazionale organizzato da UNPLI Marche e dal Comitato provinciale UNPLI Ascoli Piceno-Fermo, dedicato alla promozione delle tradizioni, dei prodotti tipici e del patrimonio culturale custodito dalle comunità locali. Intervenendo all’inaugurazione, il ministro Mazzi ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla “modernizzazione delle sagre per valorizzare il turismo legato ai piccoli borghi”, evidenziando come il turismo nei piccoli borghi italiani sia “tra i più richiesti dai grandi operatori internazionali”. Da Mazzi anche una riflessione sul ruolo strategico delle Pro Loco, definite “un grande presidio di cultura: salvaguardano le grandi tradizioni e lavorano sui prodotti tipici del loro territorio”.

La manifestazione, riconosciuta come Sagra di Qualità, ha riunito quest’anno 34 Pro Loco, dodici delle quali provenienti da altre regioni italiane. Ogni associazione ha proposto delle specialità rappresentative del proprio territorio, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori, ricette, tradizioni e identità locali. Alla cerimonia inaugurale oltre al ministro al turismo Gianmarco Mazzi, hanno partecipato anche il presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina, il presidente di UNPLI Marche Marco Silla, il commissario straordinario alla riscostruzione Guido Castelli, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano, il presidente del Comitato Provinciale UNPLI Ascoli Piceno-Fermo Quinto Sacripanti, la presidente della Pro Loco di Porto San Giorgio Giorgia Squarcia, il sindaco Valerio Vesprini e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e alcuni rappresentanti della Regione Marche. Presenti anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Prefettura, insieme ai presidenti regionali e ai delegati della rete UNPLI provenienti da tutta Italia, confermando il valore nazionale dell’appuntamento e la forza di una rete capace di unire territori, comunità e volontari.

“La presenza del Ministro al turismo Gianmarco Mazzi ci inorgoglisce e dà un ulteriore valore all’inaugurazione della 24°edizione questo evento nazionale – ha commentato Antonino La Spina, Presidente di UNPLI -. Pro Loco in Festa rappresenta al meglio il mondo delle sagre e il lavoro che portiamo avanti da molti anni per valorizzare i territori. Oggi c’è una crescente attenzione verso il cibo a chilometro zero e verso i prodotti dei piccoli centri, che possono generare un indotto importante per le comunità locali. Le Pro Loco organizzano oltre 110 mila eventi durante l’anno di cui 20 mila sagre, con circa 50 milioni di visitatori: un contributo concreto alla destagionalizzazione del turismo, alla promozione dei borghi e alla crescita dell’economia italiana”. “Nelle Marche contiamo 220 Pro Loco e oltre 20 mila iscritti: un grande movimento di volontari che ogni giorno si impegna per animare i piccoli borghi e promuovere le bellezze dei nostri territori – ha aggiunto Marco Silla, Presidente di UNPLI Marche -. Le Pro Loco da sempre animano i territori e sono presenti nelle comunità organizzando eventi, sagre e manifestazioni nell’ottica di valorizzare promuovere i borghi e le tante eccellenze enogastronomiche e culturali. Pro Loco in Festa è uno degli appuntamenti di punta della nostra rete: tre chilometri di lungomare che si animano grazie al lavoro dei volontari e alla partecipazione di tante Pro Loco provenienti anche da altre regioni d’Italia. È una grande occasione per raccontare quello che facciamo ogni giorno e per mostrare la forza, la passione e il valore del mondo Pro Loco”.

La tre giorni è anche l’occasione per ospitare la Consulta nazionale dei Presidenti regionali UNPLI, un importante momento di confronto interno dedicato alle attività della rete, ai progetti in corso e alle strategie future per rafforzare il ruolo delle Pro Loco nella promozione dei territori, delle tradizioni locali e del turismo legato ai piccoli borghi. “Pro Loco in Festa” si conferma così non solo una grande vetrina nazionale delle eccellenze italiane, ma anche un’occasione preziosa di incontro tra volontari, istituzioni e comunità. Un appuntamento capace di raccontare il valore di una rete che continua a promuovere i borghi, custodire le tradizioni e rendere vivo il patrimonio culturale ed enogastronomico italiano.

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turismo Pro Loco in Festa sagre prodotti tipici patrimonio culturale comunità locali
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