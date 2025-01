“Una casa per i giovani”: un progetto di Edison per neolaureati

“Una casa per i giovani”. E’ questo il nome del nuovo piano di company social housing lanciato da Edison per i neolaureati. Offre loro la possibilità di vivere in una casa in prossimità della sede di lavoro e di avviare un percorso di autonomia personale e professionale L’iniziativa è parte di un più ampio impegno di Edison - società energetica che da 140 anni contribuisce all’innovazione e allo sviluppo nel Paese - quale operatore responsabile che prevede per i più giovani un programma triennale di sviluppo e formazione, modalità di lavoro che garantiscono l’equilibrio tra vita personale e professionale, una dinamica retributiva che premia il merito e un sistema di welfare integrativo.