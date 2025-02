Università Link, Vespa: “E’ stata una bella opportunità”

“Sono venuto qui all’università Link tanti anni fa, quando era già così grande e così importante. Ero amico di Franco Frattini, al quale è dedicata l'Aula Magna. È stata una bella opportunità”. Lo ha detto Bruno Vespa, giornalista e saggista, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’università degli Studi Link, durante la quale lo stesso Vespa ha svolto una lectio magistralis dal titolo “Il delirio dei dittatori e la storia che torna”, una novità assoluta in quanto per la prima volta viene affidato a un giornalista il compito di aprire l’anno accademico di un’università italiana con una propria lectio magistralis.