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Università Padova prima in Ranking Censis, Stefani: "Culla del sapere"

14 luglio 2026 | 16.18
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

"Il Veneto si conferma una delle culle del sapere, con la bella soddisfazione dell'Università di Padova al primo posto tra le grandi università statali con più di 40 mila iscritti. Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla Rettrice Daniela Mapelli, a tutto il corpo docente, agli studenti, eccezionale motore di un fenomeno ormai nella storia come il valore dell’Ateneo patavino". Così il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, commenta il Ranking sulle università italiane pubblicato dal Censis.

"Dalla città del Santo -aggiunge il presidente- parte un messaggio forte e chiaro a tutti i ragazzi, veneti e non: qui l'insegnamento e lo studio costruiscono un vero futuro, professionale e personale. L'Ateneo padovano ha avuto il grande merito di aggiornare nei decenni la propria offerta formativa. Non era facile, in una società in continua evoluzione come quella attuale. Ricerca scientifica, medica e tecnica, creazione di sempre nuove opportunità di studio per i giovani, capacità di intessere relazioni internazionali sempre più rilevanti, continua crescita della qualità del corpo docente sono gli ingredienti di un successo che ci rende tutti orgogliosi".

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Università di Padova Ranking Censis Ateneo patavino
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