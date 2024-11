Lancio di bottiglie e tentativi di scontro fuori dalla facoltà di Farmacologia della Sapienza di Roma fra i collettivi di sinistra e di destra. Questi ultimi, mentre cercavano di lasciare l’ateneo, sono stati bloccati in uno dei viali della città universitaria. Al momento la situazione è in stallo, con i collettivi di destra che chiedono l’allontanamento dei collettivi di sinistra per uscire dall’Università scortati dalle forze dell’ordine.