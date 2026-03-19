Università: Tor Vergata, addio a Finazzi-Agrò, il ricordo del rettore

“Comunico con grande tristezza la scomparsa del Prof. Alessandro Finazzi Agrò, già Rettore del nostro Ateneo dal 1996 al 2008, che lo ha guidato con continuità e dedizione nel corso di un lungo mandato. Ne ricordiamo l’alto profilo istituzionale e il prezioso contributo alla crescita dell’Ateneo”. Così il rettore dell’ateneo romano, Nathan Levialdi Ghiron, in una nota.

I funerali si svolgeranno domani 20 marzo alle ore 16.30 nella chiesa Parrocchiale di San Saturnino Martire, Via Avigliana 3 Roma