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Roma, urla e strattoni a bambino disabile: due insegnanti a rischio processo

Notificato dai carabinieri l’avviso di conclusione delle indagini

Una classe, repertorio - Fotogramma Ipa
Una classe, repertorio - Fotogramma Ipa
23 maggio 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rischio processo per due insegnanti di una scuola primaria della Capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della procura di Roma nei confronti delle due insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.

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Le intercettazioni audio-video

Il provvedimento nasce dall'attività investigativa dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina e della stazione di Roma Centocelle avviata dopo la denuncia presentata dalla madre del bambino. Anche attraverso le attività di intercettazione ambientale audio-video all'interno della scuola sono emerse condotte non adeguate alla gestione del minore da parte delle indagate che, dal settembre 2024 al febbraio 2025, in più circostanze, avrebbero fatto ricorso a urla, rimproveri, strattoni, lievi percosse. Secondo l’accusa, inoltre, non avrebbero utilizzato gli strumenti a disposizione per comunicare con il bambino, disattendendo così il piano educativo predisposto nell’interesse del minore. (di Assunta Cassiano)

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