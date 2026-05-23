circle x black
Cerca nel sito
 

Nato, l'ex generale Pavel: "Alleanza mostri i denti alla Russia, abbattere chi viola spazio aereo"

La risposta alle provocazioni del Cremlino: "Più noi lasciamo correre, più loro si spingono avanti"

Bandiera Nato - Fotogramma /Ipa
Bandiera Nato - Fotogramma /Ipa
23 maggio 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il Presidente della Repubblica Ceca, l'ex generale e interlocutore di Mosca nel quadro delle riunioni del Consiglio Nato-Russia ora sciolto, Petr Pavel, sollecita l'Alleanza a "mostrare i denti" in risposta alle ripeture provocazioni del Cremlino sul fianco orientale, che considera come un test, da parte di Mosca, della disponibilità ad agire degli alleati. Già ai tempi dell'annessione della Crimea, ricorda di "aver iniziato a esprimere timore non tanto per il possibile proseguimento di una aggressione aperta contro un Paese Nato, ma contro provocazioni sotto la soglia dell'Articolo 5".

CTA

Se alcuni leader europei "continuano a preferire una soluzione diplomatica con Mosca, anche se la Russia dimostra di non volerla, la Nato rischia di dividersi e di rimanere paralizzata. Mosca sfortunatamente non comprende la modalità aperta. Comprendono soprattutto il linguaggio del potere, possibilmente accompagnato da azioni. Se proseguono le violazioni dello spazio aereo della Nato (vedi in particolare la recente deviazione con i sistemi di disturbo elettronico dei droni ucraini sui Baltici, ndr), dovremo arrivare alla decisione di abbattere veicoli senza pilota o anche abitati", ha dichiarato in una intervista al Guardian.

Ci sono, secondo Pavel, numerose risposte possibili, anche asimmetriche e senza vittime, ma sempre "decisive", fra cui spegnere i satelliti di trasmissione della rete Internet in Russia - si ricordi il danno per Mosca al fronte ucraino del suo isolamento dalla rete Stalink - all'isolamento delle sue banche dai sistemi finanziari internazionali.

Il rischio del non fare nulla è quello che il Cremlino intensifichi le sue azioni, ha aggiunto l'ex presidente del Comitato militare della Nato, il cui background militare, con la sua esperienza, viene considerata una rarità fra gli esponenti politici dell'Alleanza. Non nasconde inoltre la frustrazione per "la mancanza di determinazione" nel continuare a esercitare pressioni sugli Stati Uniti sul tema della Russia. Nessuna critica diretta a Donald Trump tuttavia in questo momento, anche se di recente aveva accusato il Presidente americano di "aver fatto di più di incrinare la credibilità della Nato nelle ultime settimane di quanto non abbia fatto Putin in molti anni". "Critiche dirette agli Stati Uniti non aiuteranno arrivati a questo punto", ha invece affermato nell'intervista pubblicata oggi.

Mosca "ha imparato i meccanismi di funzionamento della Nato e ha sviluppato uno stile di risposta che sfiora la soglia dell'articolo 5, pur sempre leggermente al di sotto della soglia". In passato, i militari russi con cui aveva a che fare nel Consiglio Nato Russia scherzavano della paralisi dell'Alleanza. "Quando chiedevo loro delle azioni provocatorie che effettuavano in aria, acqua, nel Baltico e nel Mar Nero, la loro risposta era, 'perché possiamo permetterci di farlo'". Quello che ci troviamo di fronte ora, "è esattamente il livello di comportamento che abbiamo autorizzato", ha commentato il Presidente ricordando che la dottrina russa contempla il principio di "escalare per de escalare".

"Più noi lasciamo correre, più loro si spingono avanti", ha concluso Pavel, che è impegnato in questo periodo una disputa costituzionale con il Premier populista Andrej Babis, su chi sia dei due a dover rappresentare il Paese al prossimo vertice di Ankara.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia Nato Alleanza Spazio aereo Articolo 5 Dentizione
Vedi anche
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza