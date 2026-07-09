Al via i quarti di finale dei Mondiali 2026 . Oggi , giovedì 9 luglio, si comincia con il big match di Boston tra Francia e Marocco , riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora, a vincere erano stati i Bleus per 2-0. La nazionale del ct Deschamps ha eliminato il Paraguay agli ottavi, mentre la selezione africana (l'ultima del continente ancora in corsa nel torneo) arriva dalla vittoria contro il Canada . La vincente troverà in semifinale una tra Spagna e Belgio.

Dove vedere la partita? La sfida Francia e Marocco sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.