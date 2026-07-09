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Mondiali, oggi i quarti Francia-Marocco - Diretta

La nazionale del ct Deschamps ha eliminato il Paraguay agli ottavi, mentre la selezione africana arriva dalla vittoria contro il Canada

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
09 luglio 2026 | 20.57
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Al via i quarti di finale dei Mondiali 2026. Oggi, giovedì 9 luglio, si comincia con il big match di Boston tra Francia e Marocco, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora, a vincere erano stati i Bleus per 2-0. La nazionale del ct Deschamps ha eliminato il Paraguay agli ottavi, mentre la selezione africana (l'ultima del continente ancora in corsa nel torneo) arriva dalla vittoria contro il Canada. La vincente troverà in semifinale una tra Spagna e Belgio.

Dove vedere la partita? La sfida Francia e Marocco sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.

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