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"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", sfregia una ragazza in metro a Milano

Un 27enne algerino, irregolare, è stato arrestato dopo l'aggressione

La metro di Milano - FOTOGRAMMA
La metro di Milano - FOTOGRAMMA
09 luglio 2026 | 19.15
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana all'altezza della fermata Duomo. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo.

Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare, sono uomo e musulmano".

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milano metro milano aggressione metro
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