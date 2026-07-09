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Mondiali, Francia-Marocco ad alta tensione: Parigi blindata per i quarti

Nella capitale saranno schierati almeno 8mila agenti

Parigi - IPA
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09 luglio 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parigi si blinda e cresce la tensione per forze dell'ordine e servizi di intelligence transalpini in vista della sfida tra Francia e Marocco, quarti di finale dei Mondiali di oggi, giovedì 9 luglio. Una sfida considerata ad altissimo rischio dalle autorità. Per garantire la sicurezza sarà interdetta l'intera area di Place de l'Étoile, attorno all'Arco di Trionfo, mentre nella capitale saranno schierati almeno 8mila agenti.

Francia-Marocco, tensione a Parigi

Come riportato da Bfm Tv, una circolare dei servizi fa riferimento a una serie di "rischi di problemi per l'ordine pubblico in occasione della partita, a rischio aumentato per il suo carattere di eliminazione diretta e per la posta in palio, la qualificazione in semifinale". Gli agenti delle forze dell'ordine temono scontri in entrambi i casi, passaggio del turno della Francia del Marocco, anche per la possibile presenza di "gruppi di hooligan affiliati all'estrema destra".

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Mondiali quarti Mondiali Francia Marocco Mondiali oggi Parigi
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