Vacanze, nel fine settimana traffico intenso: i consigli della Polizia Stradale per viaggiare sicuri

Giornate di traffico intenso, con situazioni da bollino giallo o rosso, a partire da questo weekend e per i successivi fine settimana di luglio. "Nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani ci sarà un'intensificazione del traffico e in linea di massima sarà così anche per i prossimi fine settimana di luglio", spiega all'Adnkronos Fabrizio Fossati, funzionario della polizia stradale. Quanto ai primi ritorni, "già dall'ultimo fine settimana di luglio, sabato 27 e domenica 28, si prevede un forte incremento del traffico di rientro, che residualmente, potrebbe interessare anche il lunedì mattina".

"Nei fine settimana gli spostamenti saranno favoriti dalle limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti che non potranno viaggiare in determinate fasce orarie e proprio per non intensificare troppo il traffico. Da venerdì 26 luglio i mezzi pesanti non potranno viaggiare neanche i venerdì pomeriggio. - continua Fossati - Questo per snellire il traffico in quei giorni, considerati particolarmente difficili".

Consigli per un 'esodo' automobilistico senza problemi? "La sicurezza prima di tutto. Controllare che il veicolo sia efficiente, controllare il meteo e l'itinerario, nel caso di particolari criticità modificare l'itinerario o rinviare la partenza, allacciare le cinture di sicurezza, sia dei sedili anteriori che posteriori, caricare bene i bagagli, in particolare se ve ne sono nell'abitacolo, in quanto, in caso di una frenata improvvisa o di un urto potrebbero essere proiettati e ferire i passeggeri. E' importante -continua Fossati- partire riposati e possibilmente non dopo aver mangiato troppo, dato che questo può provocare sonnolenza e quindi distrazione alla guida. Se si hanno bambini assicurarli agli appositi seggiolini, per tutelare la loro sicurezza, e se i viaggi sono lunghi fermarsi a riposare. Le soste sono importanti per il conducente e per i passeggeri. Ovviamente non bere alcol prima e durante il viaggio e soprattutto non usare cellulari o altri dispositivi mentre si guida: quei pochi secondi di distrazione per rispondere al telefono o ad un messaggio equivalgono a guidare per diversi metri a occhi chiusi. Naturalmente è bene moderare sempre la velocità e mantenere la distanza di sicurezza".