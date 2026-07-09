Vaia: "Più welfare, più salute meno corsa al riarmo"

"Ho più volte detto che dobbiamo stare attenti a che mondo stiamo costruendo. Meno armi più attenzione al sociale. Più welfare, più salute meno corsa al riarmo. Sono contento che Carlo Messina Ceo di Intesa Sanpaolo, oggi condivida questo pensiero ed inviti le aziende a porsi il tema del sociale nel nostro Paese. Conosco Carlo Messina, ne apprezzo non solo la sua grande capacità manageriale (ed io sono solo l'ultimo nella lista dei suoi estimatori) ma soprattutto la sua generosità e disponibilità a farsi carico delle esigenze del Paese e della sanità. L'ho potuto verificare personalmente ai tempi del Covid. Oggi gli chiedo di insistere su questa linea, giusta, necessaria e rispondente al sentiment degli italiani". Così Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente vicario dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, sui social.