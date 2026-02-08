circle x black
Valanga in Val di Fassa oggi, travolti 5 scialpinisti italiani

In Val Lasties. Uno dei 5 completamente sepolto, elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri non hanno riportato gravi traumi

Elisoccorso - (Fotogramma/Ipa)
08 febbraio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, alta Val di Fassa, coinvolgendo un gruppo di 5 scialpinisti di cui uno rimasto completamente sepolto. La chiamata al 112 è arrivata dopo le 10.30 da uno degli sciatori del gruppo.

La Centrale unica di Emergenza ha allertato l’Aiut Alpin Dolomites, arrivato sul posto con unità cinofile e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Alta Fassa, con 3 soccorritori trasportati dall’Aiut Alpin e altri rimasti in piazzola a disposizione. Le ricerche sono state avviate autonomamente dal gruppo di scialpinisti coinvolti, tutti italiani sulla trentina attrezzati con Artva, pala e sonda, che hanno trovato e tirato fuori l’infortunato. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure, le squadre allertate hanno dato supporto nello scavo e proceduto successivamente con la bonifica della valanga.

Lo scialpinista sepolto, una volta riportato in superficie, è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso alpino e speleologico trentino.

valanga oggi val di fassa valanga val lasties oggi montagna news cronaca news
