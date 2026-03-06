circle x black
Vanzulli (Metro Italia), 'Abruzzo territorio straordinario per i suoi prodotti'

06 marzo 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
"L'Abruzzo è una delle culle della tradizione gastronomica italiana, un territorio straordinario dove qualità, artigianalità e passione si incontrano e si fondono. Come METRO Italia crediamo fortemente nel valore dei prodotti locali e nel ruolo che giocano nel raccontare l'identità del nostro Paese. Attraverso il nostro impegno al fianco dei produttori e dei professionisti dell'Horeca, vogliamo continuare a sostenere e valorizzare queste eccellenze, promuovendo filiere sostenibili e una cultura del cibo autentica e responsabile". Così Alessia Vanzulli, Head of Fresh, Own Brand & Localism di METRO Italia, nella seconda tappa del tour "SquisITA " tenuta a Pescara.

