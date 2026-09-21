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Ostia, autocarro danneggia ponte sulla via del Mare: traffico in tilt a Roma Sud

Circolazione con senso unico alternato sulla via del Mare

Un'auto della polizia municipale - (Fotogramma)
Un'auto della polizia municipale - (Fotogramma)
21 settembre 2026 | 21.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Traffico in tilt tra Roma e Ostia. Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti sulla via del Mare, all'altezza del cavalcavia di via delle Calle in zona Acilia, per la gestione della viabilità dopo il danneggiamento del ponte da parte di un autocarro in transito. I vigili del fuoco hanno disposto la chiusura al traffico del ponte con contestuale restringimento di un tratto della via del Mare per motivi di sicurezza.

Le pattuglie sul posto sono impegnate nei servizi di viabilità nella zona, con la circolazione con senso unico alternato sulla via del Mare nel tratto sottostante il ponte. Ulteriori chiusure sono state effettuate sulla via Ostiense, in direzione Ostia, dove il traffico è stato deviato su via di Ponte Ladrone e via Fabiano Landi.

Come riferisce la polizia locale, le chiusure proseguiranno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte degli organi tecnici competenti, allertati. Sul posto gli agenti sono tuttora impegnati nei servizi di viabilità per agevolare la circolazione stradale.

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roma ostia ostia via del mare
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