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Viaggi (Comune Savona): "Con la Casa di Silvia il mare è accessibile a tutti"

'Nobile iniziativa di Aisla, mi riempe di orgoglio come cittadino'

Riccardo Viaggi - Ufficio stampa
Riccardo Viaggi - Ufficio stampa
03 luglio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
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"La Casa di Silvia concretizza la possibilità per molte persone di avere ospitalità in una città di mare. Il mare è un'esperienza molto bella, al di là delle difficoltà che ognuno ha. Il fatto che Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica abbia deciso di donare questa casa all'accoglienza, per le persone che vogliono continuare a fare esperienza del mare, è una cosa davvero molto bella". Lo afferma Riccardo Viaggi, assessore al Welfare del Comune di Savona, in occasione dell'inaugurazione dell'appartamento accessibile 'La Casa di Silvia', che permetterà a persone con disabilità e alle loro famiglie di vivere esperienze di vacanza accessibile in autonomia, trasformando il ricordo di Silvia in sostegno concreto. La struttura opera in stretta connessione con il progetto 'Lo Scaletto senza Scalini', la spiaggia simbolo dell'inclusione sul litorale savonese. Un aspetto del progetto che "mi riempie di orgoglio come cittadino", afferma l'assessore. "Credo sia una cosa splendida, che dà continuità ai progetti. Questo vale per tutti i cittadini, ma soprattutto per chi ha delle difficoltà o delle fragilità, perché queste persone hanno bisogno di continuità, non di interventi episodici", osserva.

E restando in tema di continuità, Viaggi riflette su come anche la casa "dà continuità a cose che sono presenti oggi, ma che guardano al futuro". E il fatto che la Casa di Silvia sia "curata dal punto di vista estetico" per l'assessore è un valore aggiunto: "Credo che la bellezza aiuti tutti, soprattutto quando si vivono delle difficoltà. Questo vale per ogni persona. Come città, siamo molto contenti di poter ospitare queste persone e di poter consentire loro l'esperienza del mare, che è una cosa bella per tutti. E credo debba essere, davvero, per tutti", conclude.

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malattie rare sla disabilità savona assessore comune savona viaggi casa di silvia mare accessibile
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