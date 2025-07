Viaggi: niente cani in vacanza per il 45% degli italiani, a frenare sono le difficoltà organizzative

Il 45% degli italiani con un cane come animale domestico sceglie di lasciarlo a casa quando va in vacanza. Per uno su tre, a costringere a questa spesso sofferta decisione sono le difficoltà organizzative. Non è infatti sempre facile individuare strutture ricettive o appartamenti vacanze in affitto che siano pet-friendly e, anche quando li si trova, restano irrisolti alcuni problemi logistici legati alla gestione dell'animale. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Swg per Mars. Per andare incontro alle necessità dei pet parent in tema di vacanze a misura di quattro zampe Cesar, marchio di pet food di Mars, ha lanciato il Pet travel hub, nato dall'estensione all'Europa della partnership con Tripadvisor. Utilizzando strumenti digitali, l'hub punta a rendere più facile la ricerca di luoghi che accolgono i cani e la pianificazione dei viaggi. Il nuovo hub digitale, ospitato su Tripadvisor, è accessibile da web e mobile.