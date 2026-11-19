Musica, istituzioni, giovani e valori dello sport protagonisti della serata conclusiva del progetto internazionale, nel segno della solidarietà e della formazione delle nuove generazioni. Sarà la XXX edizione di Vienna sul Lago, a fare da cornice a un evento di particolare significato culturale e simbolico: la presentazione, in anteprima mondiale, dell’Inno ufficiale del Fair Play, che avrà luogo nell’ambito della serata conclusiva del progetto, il Gran Ballo della Venaria Reale, appuntamento di charity che unisce tradizione, solidarietà e impegno istituzionale. Nato in Italia con una vocazione internazionale, l’inno intende dare una voce universale ai valori della lealtà, del rispetto, della dignità e della fratellanza tra i popoli. La composizione è firmata dai fratelli Pier Carlo e Remo Manfredi ed è interpretata dal soprano Lucia Rubedo, cantante e voce ufficiale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

L’identità artistica del progetto è completata dall’opera L’Inno, realizzata dall’artista multidisciplinare Eugenio Di Paolo. La presentazione si inserisce perfettamente nello spirito di Vienna sul Lago, progetto che da trent’anni promuove l’incontro tra istituzioni, cultura, tradizione e giovani. Particolare rilievo assume la partecipazione degli Aspiranti Guardiamarina dell’Accademia Navale di Livorno, testimonianza dei valori che caratterizzano la Marina Militare: disciplina, senso del dovere, spirito di servizio, solidarietà, rispetto delle istituzioni e attenzione verso il prossimo. Principi che trovano nel Fair Play una naturale espressione e che rappresentano un patrimonio educativo da trasmettere alle nuove generazioni.

Il Gran Ballo della Venaria Reale, con la sua finalità benefica, premiata dal Presidente della Repubblica, diventa così anche occasione per riaffermare il valore della formazione, della responsabilità e dell’impegno sociale. La musica, l’arte e lo sport si incontrano in un messaggio comune: costruire una società più rispettosa, inclusiva e solidale. L’evento gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Ambasciate d’Austria in Italia e presso la Santa Sede, nonché della Città di Vienna. Un appuntamento che celebra trent’anni di incontri e relazioni internazionali e che, con il debutto mondiale dell’Inno del Fair Play, aggiunge un nuovo simbolo a un percorso fondato sui valori, sulla cultura e sulla solidarietà. Un inno nato in Italia, destinato al mondo, affinché il rispetto e la lealtà non siano soltanto principi dello sport, ma autentici valori di vita.