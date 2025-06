Violenza di genere: Cerutti (Polizia di Stato) "Parliamo con i ragazzi per sensibilizzare e insegnare a soccorrere"

"Come Polizia di Stato diamo molta importanza ai progetti interforze - è il commento di Maria Teresa Cerutti Sostituto Commissario della Polizia di Stato presso il Commissariato di Rivoli (To) a margine dell’evento ‘Innamòrati di Te’ organizzato da Codere Italia sul tema della violenza di genere - In particolare, come commissariato di Rivoli promuoviamo il progetto Evviva, ideato dall'ospedale di Rivoli e con il quale andiamo nelle piazza a incontrare alunni e studenti, dalla materna e fino alle scuole superiori, per parlare di come soccorrere chi subisce violenza e per sensibilizzare sul cyberbullismo".