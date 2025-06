"Rifarei tutto anche se questo ha portato ad un lungo procedimento giudiziario" Sono le parole di Mimmo Lucano ex sindaco di Riace intervenuto al We Make Future di Bologna nel panel dedicato alla legalità. "Non è stata compresa la nostra proposta alternativa alla psicosi contro l'immigrazione che si sta allargando a tutto l'occidente. Contro di me anche tante falsità"