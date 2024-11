Crosetto alla Camera per il position paper “Per una strategia della sicurezza nazionale”

“La sicurezza nazionale è il presupposto per la pace e la stabilità internazionale”, ha dichiarato il Ministro della difesa Guido Crosetto nel discorso di introduzione del Position paper “Per una strategia della sicurezza nazionale”, presentato l’8 novembre nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. “La strategia della sicurezza nazionale ha come obiettivo la prosperità e il benessere dei cittadini, è un percorso che deve alimentarsi da riflessioni che partono dalla Costituzione”, ha aggiunto il Ministro, in apertura dell’incontro che ha visto gli interventi del direttore di Limes, Lucio Caracciolo, del presidente Mundys, Giampiero Massolo, del presidente European Nuclear Society, Stefano Monti, del presidente di Fondazione Leonardo, Luciano Violante. Ricordiamo che l’Italia ad oggi è l’unico Paese del G7 a non avere una strategia di sicurezza nazionale e che, secondo quanto riportato nel paper, tale strategia deve essere chiara e aggiornata, deve affrontare le sfide globali, l’instabilità politica e la competizione internazionale.

Guarda il video della presentazione.