'A noi gli occhi, please!', a Roma una mostra fotografica celebra Gigi Proietti

"A noi gli occhi, please!" è il titolo della mostra dedicata a Gigi Proietti, indimenticabile maestro del teatro, del cinema e della televisione italiana, che aprirà i battenti mercoledì 30 ottobre, presso Spazio5 a Roma. Organizzata dall'associazione 'Identità Fotografiche' e curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, in collaborazione con Marco Ravagli e Marco Geppetti, l'esposizione ripercorre le tappe salienti della straordinaria carriera dell'attore romano, dagli esordi agli ultimi progetti, immortalando la sua energia, versatilità e il suo inconfondibile spirito.

Dopo il successo della mostra dedicata a Marcello Mastroianni, questo omaggio a Proietti si presenta come un emozionante viaggio visivo attraverso una selezione di immagini iconiche e inedite, realizzate da importanti fotografi italiani. Questi professionisti hanno saputo catturare e trasmettere l'essenza artistica e umana di Gigi Proietti, restituendo al pubblico tutto il suo carisma e la sua profondità. L’esposizione non è quindi solo un tributo al grande attore, ma anche un'occasione per valorizzare il ruolo fondamentale del fotoreporter. La fotografia emerge qui come un potente strumento di narrazione, in grado di documentare non solo la storia del cinema e del teatro, ma anche di catturare l'essenza fugace del mondo dello spettacolo. Ogni scatto è una testimonianza preziosa di momenti irripetibili, un frammento di vita e di emozione catturato attraverso l’obiettivo.

'Identità Fotografiche', associazione culturale impegnata nella valorizzazione degli archivi fotografici e nella diffusione della cultura dell’immagine, riconosce l'importanza della fotografia non solo come mezzo per raccontare il presente, ma anche come strumento indispensabile per preservare la memoria storica. La mostra si propone come un racconto per immagini, capace di restituire tutta l’intensità e la forza espressiva di Proietti, maestro nel passare con disinvoltura da ruoli comici a drammatici, conquistando intere generazioni di spettatori. I fotografi, testimoni privilegiati di un’epoca, hanno saputo immortalare attimi irripetibili, offrendo al pubblico la possibilità di rivivere la storia attraverso attraverso il loro sguardo attento e profondo.

Oltre 80 scatti, realizzati da 40 professionisti, raccontano il genio di Proietti: tra questi, Enrico Appetito, Gioia Botteghi, Remo Casilli, Tania e Alberto Cristofari, Giovanni Currado, Luciano Del Castillo, Luciano di Bacco, Sebastiano Di Bari, Carlotta Domenici Del Luca, Giacomo Gabrielli, Francesco Garufi, Angelo Genovese, Marcello e Marco Geppetti, Carlo Lannutti, Matteo Losito, Alfredo Marchegiani, Stefano Micozzi, Stefano Montesi, Camilla Morandi, Matteo Nardone, Claudio Onorati, Monica Palermo, Angelo Palma, Marino Paoloni, Claudio Peri, Maurizio Piccirilli, Leonardo Puccini, Marcellino Radogna, Piero e Marco Ravagli, Carlo e Maurizio Riccardi, Assunta Servello, Giancarlo Sirolesi, Stefano Carofei, Francesco Toiati, Filippo Valenti e Massimo Vergari.

La mostra, realizzata anche con il supporto di Lorenzo Imprescia, Simona Mattei, Carmelo Daniele, Alessandro Poggiani e Filippo Giannitrapani di Quinta Dimensione Aps, offre al pubblico l'opportunità unica di riscoprire il talento di Gigi Proietti in tutte le sue sfumature: dall'irresistibile capacità di improvvisazione sul palco alla maestria con cui ha dato vita a personaggi indimenticabili sul grande e piccolo schermo. Accanto agli scatti più celebri provenienti dai set e dalle sue più importanti rappresentazioni teatrali, sarà possibile ammirare anche ritratti intimi che raccontano il lato più umano e privato di un artista capace di toccare il cuore di tutti.