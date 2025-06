Al via l'Orbetello Book Prize 2025

Enzo Fileno Carabba con "L'arca di Noè" (Ponte alle Grazie), Paola Mastrocola con "Il Dio del fuoco" (Einaudi) e Romana Petri con "La ragazza di Savannah" (Mondadori) sono i finalisti della quarta edizione dell'Orbetello Book Prize - Maremma Tuscany Coast. Il premio letterario internazionale, promosso dal Comune di Orbetello - Assessorato alla Cultura e al Turismo, guidato da Maddalena Ottali, e realizzato in collaborazione con l'agenzia ZigZag, si svolgerà dal 27 al 29 giugno nei suggestivi Giardini Chiusi della città lagunare in provincia di Grosseto.

La manifestazione, presentata ufficialmente oggi presso il Museo Hendrik Christian Andersen di Roma con la collaborazione del Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, si propone di valorizzare la narrativa contemporanea coinvolgendo direttamente una comunità di lettori appassionati. Tra loro spiccano i 120 giurati del gruppo "Amici del Parco della Lettura", di cui il 20% risiede fuori dalla provincia di Grosseto, che partecipano attivamente alla selezione del vincitore.

Venerdì 27 giugno, alle 21, Paola Mastrocola dialogherà con Eugenio Murrali. Sabato 28 giugno, alle 19, sarà la volta di Enzo Fileno Carabba in conversazione con Ritanna Armeni, mentre alle 21 chiuderà la serata Romana Petri in dialogo con Daniela Mecenate. Domenica 29 giugno sarà dedicata alla cerimonia di premiazione: la giuria, presieduta per il quarto anno consecutivo da Paolo Di Paolo, annuncerà il vincitore del premio di narrativa contemporanea, assegnerà una menzione speciale a Nikolai Prestìa per "La coscienza delle piante (Marsilio) e consegnerà il prestigioso Tributo alla carriera a Ben Pastor. Ben Pastor, scrittrice italo-americana nata a Roma e da lungo tempo residente negli Stati Uniti, riceverà il premio per il suo percorso pluridecennale. Nota per i suoi romanzi storici e per la capacità di intrecciare passato e presente con intelligenza e sensibilità, Pastor ha recentemente pubblicato un sequel dei "Promessi sposi". "In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – ha dichiarato Ben Pastor – la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore. L'Orbetello Book Prize alla Carriera rappresenta qualcosa di ancora più significativo: è la stima e l’affetto della giuria per un intenso impegno letterario. Ne sono estremamente grata".

Andrea Zagami, fondatore del premio, sottolinea come la crescita del numero e della provenienza geografica dei giurati dimostri l’interesse crescente verso la manifestazione: "Nata come giuria territoriale con 40 membri del Comune di Orbetello, oggi coinvolge 120 lettori, anche da fuori provincia, che sono protagonisti attivi nella selezione dei vincitori". Un ruolo chiave, questo, in un momento in cui la lettura di libri a stampa registra un leggero calo in Italia, come riportato da una recente ricerca Aie. Iniziative come l'Orbetello Book Prize diventano dunque preziose per rafforzare la comunità di lettori e promuovere la cultura del libro.

L'assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, evidenzia il valore della manifestazione: "L’Orbetello Book Prize è la punta di diamante delle iniziative che promuovono la narrativa e la lettura, attività fondamentali per conoscere e comprendere nuovi mondi e universi interiori. Ringraziamo le associazioni, gli organizzatori e i lettori per il loro entusiasmo".

Il direttore della Casa Museo Hendrik Christian Andersen, Maria Giuseppina Di Monte, ha espresso orgoglio per l'ospitalità della conferenza stampa in un luogo storico di incontro culturale, legato a grandi personalità come Henry James e Rabindranath Tagore. "È un piacere per il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura - dichiara il direttore Luciana Lanna - che ha al centro della sua missione l'obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura, partecipare al lancio della quarta edizione del premio internazionale Orbetello Book Prize che premia il romanzo di narrativa dell'anno anche attraverso l'importante partecipazione di un gruppo di 120 lettori popolari, gli Amici del Parco della Lettura che votano il vincitore. E un premio che consegna un tributo alla carriera a un'autrice straniera". "È sempre un’avventura affascinante - intellettuale ed emotiva - sottolinea Paolo Di Paolo - quella che porta un gruppo di lettori o forse iper lettori a discutere di libri e a scegliere una terna di finalisti. Si mettono in gioco passioni, visioni, esperienze. E si fa una scommessa condivisa. Questa è lo spirito di un premio che sta crescendo molto, come Orbetello Book Prize".