circle x black
Cerca nel sito
 

Arte, Di Amato (Maire): "L'ingegneria oggi deve avere un approccio anche culturale"

sponsor

05 febbraio 2026 | 07.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi crediamo molto nell'ingegnere umanista, che oltre a creare grandi opere, noi in grandi impianti oggi nella transizione energetica, ha necessità di un approccio culturale. L'idea di coniugare la cultura in un'iniziativa come la raccolta delle opere di un grande artista come Cy Twombly, aiuta noi stessi ad interpretare quello che l'artista ha realizzato in chiave ingegneristica come i romani. Le opere dei romani di quegli anni avevano anche un'attenzione alla persona molto alta". Lo ha dichiarato Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire, intervenendo alla presentazione della raccolta di libri "Cy Twombly" dell'artista statunitense Edwin Parker Jr, noto come Cy Twombly, edito da Electa con il sostegno di Maire alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza