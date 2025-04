Biennale Architettura 2025, Campostrini (Corila): “Venezia racconta rapporto tra uomo e natura”

La mostra ‘Intelligent Venice: la più antica città del futuro’ “è anche l’occasione per raccontare una Venezia che è saputa passare dalla città costiera più fragile alla più sicura. Un esempio positivo di quello che l’opera dell’uomo può fare lavorando insieme alla natura”. Parole di Pierpaolo Campostrini, direttore generale del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), alla presentazione del progetto speciale di Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF), “Intelligent Venice: la più antica città del futuro” per la Biennale Architettura 2025.