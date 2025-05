Biennale Architettura, Lavazza: "Leone d'oro a Canal Cafè è grande soddisfazione"

"Apprendere che il progetto Canal Cafè ha vinto il Leone d’Oro per la miglior partecipazione alla 19esima Biennale Architettura di Venezia è per me una grande soddisfazione. Da subito abbiamo scelto di essere supporter di questo progetto visionario e multidisciplinare che riflette sulla grande sfida del recupero delle acque dolci". Lo afferma Francesca Lavazza, Board Member Lavazza Group che, commentando il riconoscimento, rivolge i suoi "complimenti al curatore di Intelligens Natural Artificial Collctive, Carlo Ratti, e al team di progettisti ed esperti tecnici, insieme allo chef Davide Oldani".

Canal Café, creato da un team multidisciplinare che comprende lo studio di progettazione newyorchese Diller Scofidio + Renfro, lo chef Davide Oldani, esperti tecnici di Natural Systems Utilities e Sodai, e il critico di architettura Aaron Betsky è un progetto di fitodepurazione dell’acqua attraverso un sistema ibrido di purificazione naturale e artificiale che vuole riflettere sul tema della grande sfida del recupero delle acque dolci. Canal Café, al termine del percorso delle Corderie, è un laboratorio visionario, ma garantirà anche una pausa caffè.

Oltre a Canale Cafè, il Gruppo Lavazza è supporter dei progetti 'The Third Paradise Perspective' e 'Voice of Commons e donor' della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.