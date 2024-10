Buchmesse Francoforte 2024, Mollicone: “Siamo al fianco degli editori italiani”

“La Fiera del Libro di Francoforte è la piazza del Libro mondiale e siamo qui anche a fianco degli editori italiani, che sono il quarto gruppo europeo per mercato e li sosteniamo con vari strumenti: ad esempio, sono venuti in audizione in Commissione Cultura, hanno presentato il loro rapporto che presenteranno anche qui a Francoforte e in questo momento comunque di ripresa per l'editoria siamo al fianco dei nostri editori”. Con queste dichiarazioni, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, è intervenuto a margine della prima giornata della Buchmesse di Francoforte 2024 dove l’Italia è protagonista: da mercoledì a domenica 88 scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d’Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti.