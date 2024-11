Campiello Junior, 5 dicembre a Milano la selezione dei finalisti

Giovedì 5 dicembre si terrà la cerimonia di selezione dei libri finalisti della 4/a edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, la Fondazione Pirelli e Pirelli, dedicato a due diverse categorie: per opere italiane di narrativa e poesia scritte per bambine e bambini di 7-10 anni e per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

L'appuntamento si svolgerà alle ore 11:00 presso l'Headquarters Pirelli in Viale Sarca, 220, a Milano. La selezione dei libri finalisti sarà affidata alla Giuria del Premio, guidata dal presidente Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura e composta da: Chiara Lagani, attrice e drammaturga; Michela Possamai, docente presso l'Università Iusve di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani; Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia presso l'Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai.

Durante l'incontro, moderato da Giancarlo Leone, interverranno Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto e Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli. Saranno presenti, inoltre, i componenti del Comitato di Gestione del Premio Campiello: Eugenio Calearo Ciman, Davide Piol e Stefania Zuccolotto.

I veri protagonisti chiamati a scegliere i vincitori di questa terza edizione del Premio Campiello Junior saranno poi - come per il concorso senior - i giovani lettori di tutta Italia: una giuria popolare composta da 240 ragazzi, suddivisi in due categorie di 120 ciascuna.

I vincitori, ai quali è riconosciuto un premio in denaro di 2.000 euro, saranno annunciati ad aprile 2025 e celebrati a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2025. Ai ragazzi che faranno parte della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la Fondazione Pirelli e il Premio Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell'editoria per ragazzi, a cui parteciperanno anche gli autori dei libri finalisti.