Canaletto da record con un capolavoro del Settecento veneziano

Un capolavoro del Settecento veneziano ha segnato un nuovo vertice nel mercato dell'arte internazionale: "Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell'Ascensione", celebre veduta di Venezia firmata da Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, è stato venduto all'asta da Christie's a Londra per 31,9 milioni di sterline, pari a circa 37,2 milioni di euro o 43,9 milioni di dollari. Si tratta del prezzo più alto mai raggiunto da un'opera dell'artista veneziano, superando di gran lunga la stima iniziale di 20 milioni di sterline. Il nuovo record mondiale di Canaletto ha suscitato un applauso nella sala di King Street, sede della storia casa d'aste.

L'opera, dipinta tra il 1731 e il 1732, è un'imponente tela di 86 x 137 cm che rappresenta la laguna di Venezia durante una delle cerimonie più sontuose della Repubblica Serenissima: la Festa dell'Ascensione. La scena raffigura il Doge mentre, a bordo del maestoso Bucintoro, compie il tradizionale "matrimonio con il mare", gettando un anello nell'acqua per suggellare il legame eterno della città con l'Adriatico.

Oltre alla qualità artistica e allo stato di conservazione "straordinario", come ha dichiarato Christie's, l'opera ha una provenienza storica di grande rilievo. Fu acquistata nel XVIII secolo da Edward Walpole, figlio di Robert Walpole, primo ministro britannico e appassionato collezionista d'arte. Il dipinto ornò per anni gli uffici di Downing Street, per poi essere trasferito nella tenuta di famiglia a Houghton Hall dopo la fine del mandato di Walpole nel 1742.

"È il momento più alto della carriera di Canaletto", ha affermato Andrew Fletcher, capo globale del dipartimento Old Masters di Christie's. "In questo dipinto l'artista combina un'analisi architettonica rigorosa dei monumenti veneziani con una sensibilità straordinaria per la luce e l'atmosfera".

Il successo dell'opera in asta conferma non solo il valore artistico di Canaletto, ma anche il fascino che la sua Venezia continua ad esercitare sui collezionisti internazionali. Il precedente record per l'artista risaliva al 2005, quando "Il Canal Grande dal Palazzo Balbi verso il Ponte di Rialto" fu venduto da Sotheby's a Londra per 18,6 milioni di sterline. Entrambe le opere appartenevano originariamente alla collezione Walpole, dimostrando quanto fosse precoce e influente l'interesse inglese per il vedutismo veneziano.

Il dipinto da primato rappresenta una Venezia sospesa tra la gloria della sua tradizione e l'immortalità del mito. La cerimonia dell'Ascensione, abolita con la caduta della Repubblica nel 1797, rivive con vivida precisione in ogni pennellata di Canaletto, che restituisce non solo i dettagli architettonici della città, ma anche l'euforia collettiva di un popolo che si specchia nel proprio mare. Con questo nuovo record, Canaletto si conferma non solo maestro del vedutismo, ma anche protagonista assoluto del mercato degli Old Masters. E dimostra, ancora una volta, che il fascino di Venezia è destinato a brillare ben oltre i confini del tempo.

(di Paolo Martini)