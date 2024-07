"Cecilia Parodi, il delirio della scrittrice che odia gli ebrei"

"Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza", sono le deliranti parole della scrittrice Cecilia Parodi rivolte, come dice, contro "ebrei, israeliani e tutti quelli che li difendono" e che spera di vederli "tutti impiccati" contenute in un video pubblicato su Instagram, e poi rimosso. Video che sta sollevando un mare di polemiche anche perché solo a febbraio scorso l'autrice era intervenuta a un convegno organizzato dai giovani del Pd. Una presa di posizione piuttosto dura sulla crisi in Medio Oriente che le è costata una denuncia-querela per istigazione all'odio razziale e all'omicidio messa nero su bianco dal console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia Marco Carrai ai sensi e per gli effetti dell’articolo 640 bis del codice penale.