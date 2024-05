“Che cos’è l’economia?”, in libreria una guida per comprenderla

"Questo libro non è un manuale di economia, non ha alcuna pretesa di esserlo e quando ho iniziato a scriverlo non era certo mia intenzione insegnare l’economia a qualcuno. Questo volume avrebbe potuto intitolarsi 'L’economia, come la vedo io', ma giustamente qualcuno avrebbe potuto legittimamente chiedermi 'ma chi sei, te?'". Invece, lui è Massimiliano Bartolozzi, classe 1971, laureato in Economia e Commercio, e con un master in Diritto Tributario. Un vero professionista che da vent’anni opera in ambito contabile e tributario, con diverse pubblicazioni alle spalle. Da sempre appassionato di economia politica, geopolitica e intelligence economica ha deciso di scrivere questo libro spinto dalle tante richieste ricevute di chi sperava che potesse riuscire a spiegare quello che sta succedendo nell’economia nazionale e mondiale. Ecco come nasce l’ultima pubblicazione di Altaforte Edizioni: “Che cos’è l’economia?” (104 pp. - 12 euro). Un libro che prova a fornire una spiegazione facile e discorsiva che consenta a chiunque di avvicinarsi a una materia troppo spesso ritenuta di competenza esclusiva degli esperti.

Arricchito dalla prefazione di Carlo Cambi e da una postfazione di Filippo Burla, questo libro diventa una vera e propria visita guidata nel sistema economico, alla scoperta dei suoi protagonisti (lo Stato, le imprese e i lavoratori/consumatori) e dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.