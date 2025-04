Con Buk Festival Modena capitale dei piccoli editori

Modena capitale della piccola e media editoria italiana con la 18/a edizione di Buk Festival in programma sabato 3 e domenica 4 maggio nel cuore della città, il Chiostro di San Paolo che ospiterà, insieme a una vasta rappresentanza di editori, il cartellone di incontri con tante anteprime editoriali, allestito dal direttore artistico Francesco Zarzana per la cura organizzativa di Sara Caselli.

Promosso da ProgettArte che proprio in questa edizione festeggia i suoi primi 25 anni, Buk Festival torna con una traccia tematica, "Le trame e la vita", che nell'edizione della maggiore età riscopre la letteratura di genere con un cartellone di percorsi gialli, storici e di impegno civile - libri inediti, nuovissimi o recenti di case editrici piccole e medie di tutta Italia. E con tante novità, prima fra tutte, nella Giornata mondiale del Libro mercoledì 23 aprile, alle ore 21, al Teatro Storchi, la consegna del Premio Speciale Buk 2025 alla scrittrice torinese Deborah Gambetta, autrice di "Incompletezza" (Ponte alle Grazie), appena entrata nella dozzina finalista del Premio Strega 2025 per quest'opera. Il riconoscimento, recitano le motivazioni, viene conferito "per aver indagato attraverso la scrittura narrativa, le leggi matematiche e, così facendo, quelle della vita, alimentando di passione l'una e l'altra ricerca e intuendo le sinergie 'carsiche' fra due 'culture' circoscritte da confini puramente convenzionali".

Spiega il direttore artistico di Buk Festival Francesco Zarzana che "il riconoscimento si identifica con il festival e nelle ultime edizioni è stato conferito a firme della narrativa contemporanea come Rosella Postorino nel 2024, Maurizio De Giovanni nel 2023 e Donatella Di Pietrantonio nel 2022, in precedenza a Paolo Mieli, Federica Manzon, Barbara Schiavulli, Emma D''Aquino, Barbara Baraldi e a pordenonelegge quale miglior festival letterario italiano".

Mercoledì 23 aprile sarà anche la grande serata di Anteprima di Buk 2025: al Teatro Storchi infatti andrà in scena "Gli occhi di Omero (Les yeux d’Homère)", protagonista l'attrice francese Fanny Gilles diretta dal regista Francesco Zarzana. Prodotto da ProgettArte, lo spettacolo riprende la disputa accademica secondo la quale Omero sarebbe in realtà stato la prima poetessa greca: avrebbe conosciuto un anziano cieco ascoltando da lui le storie di Nausicaa, Circe, Calypso, la Dea Atena, le Sirene, Scilla, Euriclea, Penelope e così alimentando una prospettiva tutta femminile all'impianto generale dell'Iliade e dell'Odissea.

Fra le novità di Buk Festival 2025, domenica 4 maggio, alle ore 10, anche la Biblioteca Umana: evento aperto alla partecipazione del pubblico, dove i 'veri' libri da leggere saranno le persone, con le loro esperienze di vita.

"Buk Festival - osserva l'assessore alla Cultura del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi - è un appuntamento importante per il tessuto culturale della nostra città, perché promuove la lettura e l'attività delle piccole e medie realtà editoriali. E l'anteprima del 23 aprile, nella Giornata Mondiale del Libro, o un'ulteriore opportunità per avvicinarsi al mondo dei libri in modo fresco e coinvolgente".

A Buk Festival spicca il percorso delle anteprime e novità 2025 in chiave giallo-noir: come per il thriller distopico del divulgatore scientifico Andrea Segrè, "Gelo profondo. La nuova era glaciale", da poco uscito per Minerva, e le pubblicazioni inedite firmate da ProgettArte, in uscita il 3 maggio, in occasione di Buk 2025: "Il Fermo Posta di Robìne" di Pasquale Biscari, un romanzo sospeso tra introspezione e mistero, e una storia gialla attinta dalle cronache anni Novanta: "I Diavoli della Bassa" di Federico Mazzoli sulle presunte messe sataniche nella Bassa modenese.

Anteprima assoluta a Buk per Giraldi editore con il giallo-fantasy dello scrittore Pierangelo Soldati, "Robin Barlow. La morte corre sulla tela del ragno", e con "Il lupo sotto la pelle" (vol. 1 e 2) di Graziano Lonardi, una saga thriller venata di horror pubblicata dall'editore De Tomi. Fra le anteprime assolute di Buk Festival anche quelle legate al tema del viaggio, reale o metaforico: domenica 4 maggio, alle ore 16, nello Spazio Portici, per i giovani lettori si presenta il delicatissimo albo illustrato di Mila Lodi, "Viva la vita", e il cooperatore sociale e scrittore Paolo Menzani firma una guida speciale, "La Via degli Dei", sullo storico cammino tra Bologna e Firenze, una 'guida marsupio' arricchita da contenuti in realtà aumentata, pensata per accompagnare i viaggiatori passo dopo passo: quest'ultimo è un progetto inclusivo, curato da Officine Gutenberg. E per la poesia sarà presentato "Le passeggiate notturne (e altre solitudini)", edito Consulta librieprogetti, di Antonio Nesci.