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Cultura: Fabbri (Maut), 'museo racconta storia e persone di Tor Vergata'

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14 luglio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
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"Le nostre periferie vengono attraversate senza nessuna consapevolezza e della storia che è passata di qui. Questo è un luogo dove raccontare la nostra storia e quella delle persone che vivono, abitano e frequentano Tor Vergata. In epoca romana la zona era un sobborgo densamente popolato, come una 'metropoli'". Lo ha detto Marco Fabbri, direttore Maut - Museo archeologico universitario del territorio, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato aperto al pubblico il Maut, il museo ospitato da Villa Gentile.

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