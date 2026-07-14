Cultura: Fabbri (Maut), 'museo racconta storia e persone di Tor Vergata'

"Le nostre periferie vengono attraversate senza nessuna consapevolezza e della storia che è passata di qui. Questo è un luogo dove raccontare la nostra storia e quella delle persone che vivono, abitano e frequentano Tor Vergata. In epoca romana la zona era un sobborgo densamente popolato, come una 'metropoli'". Lo ha detto Marco Fabbri, direttore Maut - Museo archeologico universitario del territorio, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato aperto al pubblico il Maut, il museo ospitato da Villa Gentile.