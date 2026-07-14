Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata'

"Il ruolo dell'Ateneo è stato fondamentale perché ha coordinato tutto il progetto di ristrutturazione, insieme alla Sovrintendenza, instaurando un rapporto interistituzionale molto importante, che prosegue da molti anni e ha il pregio di poter rendere fruibile l'opera anche a tutti gli studenti che frequentano la nostra università". Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato riaperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut.