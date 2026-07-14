circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata'

sponsor

14 luglio 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il ruolo dell'Ateneo è stato fondamentale perché ha coordinato tutto il progetto di ristrutturazione, insieme alla Sovrintendenza, instaurando un rapporto interistituzionale molto importante, che prosegue da molti anni e ha il pregio di poter rendere fruibile l'opera anche a tutti gli studenti che frequentano la nostra università". Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato riaperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza