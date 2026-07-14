Cultura: Osanna (Mic), 'Maut esempio di fondi Pnrr ben spesi'

"Il Museo archeologico universitario del territorio - Maut è la prova di come le risorse del Pnrr non solo siano state usate nei tempi giusti, ma soprattutto siano state usate in modo ottimale. Si tratta di un museo che si rinnova completamente, diventando finalmente accessibile, che non significa solo abbattere le barriere architettoniche, che è il punto da cui si deve partire, ma offre soprattutto un'accessibilità sensoriale e cognitiva". Lo afferma Massimo Osanna, capo dipartimento attività culturali del ministero della Cultura, in occasione della cerimonia, oggi a Roma, con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato aperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut.