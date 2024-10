Cultura, torna ad Anguillara Sabazia il festival 'Borgo in Rosa'

Dopo il grande successo della prima edizione, torna ad Anguillara Sabazia "Borgo in Rosa", un festival che celebra il borgo antico attraverso un percorso di rinascita culturale e sociale, con un'attenzione speciale alla salute e al corpo femminile. Domenica 6 ottobre 2024, le vie del centro storico di Anguillara Sabazia si animeranno nuovamente con una giornata ricca di eventi, incontri, arte e musica. Salute, corpo e consapevolezza: quest'anno il festival pone al centro il tema della salute e della percezione del corpo femminile. Un tema di grande rilevanza che sarà esplorato attraverso talk e workshop, con la partecipazione di esperti del settore: interverranno una psicologa, una nutrizionista, delle sessuologhe e una campionessa di canoa, portando esperienze e riflessioni sulla cura del corpo, la salute mentale e il benessere globale.

Saranno ospiti anche due associazioni molto attive sul territorio del Lazio che si occupano di benessere della donna nel percorso delle cure oncologiche. Progetto fotografico “ImPERFETTE” La manifestazione ospiterà una suggestiva mostra dedicata al concetto di "difetto" e alla percezione che le donne hanno del proprio corpo. L'esposizione inviterà i visitatori a riflettere sulla bellezza autentica e sulla forza che risiede nell'accettazione di sé. La giornata prenderà il via con un evento speciale: un flash mob dedicato alla promozione dello sport, "La Passeggiata in Rosa". Questo momento collettivo, che attraverserà i pittoreschi vicoli del borgo, sarà un simbolo di partecipazione e benessere fisico, unendo donne di tutte le età e generazioni. Laboratori interattivi e spazi di confronto Oltre ai talk, il festival offrirà dei laboratori pratici che permetteranno ai partecipanti di entrare in relazione diretta con le professioniste presenti. Questi momenti offriranno l'opportunità di ricevere informazioni, consigli e supporto sui temi trattati, creando uno spazio di confronto aperto e costruttivo tra pubblico ed esperti.

"Borgo in Rosa" vuole essere un evento inclusivo e coinvolgere anche i più piccoli. Durante la manifestazione, nel suggestivo "Giardino di Federica Mangiapelo", sarà allestito uno spazio interamente dedicato ai bambini, dove potranno partecipare a una serie di attività divertenti e stimolanti. Con la guida di un'animatrice, i bambini si avvicineranno alla consapevolezza del proprio corpo con una speciale sessione di yoga, a cui si affiancheranno giochi di magia, bolle giganti e laboratori creativi pensati per stimolare la loro immaginazione e creatività. Un progetto sostenuto da sponsor e media partners. Anche quest'anno, "Borgo in Rosa" ha ottenuto il prezioso appoggio di diversi sponsor che continuano a credere nel progetto "Borgo Vivo". Grazie al loro sostegno, il festival può crescere e consolidarsi come un appuntamento importante per la comunità.

A chiudere la giornata ci sarà un concerto in piazza del gruppo "No Funny Stuff", che offrirà un'esperienza musicale coinvolgente e divertente per celebrare la comunità e il senso di appartenenza che "Borgo in Rosa" desidera continuare a costruire. Ad aprire la loro esibizione il coro “Le Mani Avanti” che stupirà tutti con una sensazionale performance canora Un evento di partecipazione e inclusività. Come nella sua prima edizione, "Borgo in Rosa" si presenta come un progetto di lungo respiro, promosso dall'associazione Borgo Vivo APS, con l'intento di valorizzare il ruolo delle donne/artigiane” imprenditrici nel borgo antico di Anguillara Sabazia e di creare una rete solidale che continui a sostenere la crescita personale e collettiva. Attraverso la partecipazione attiva delle realtà locali e il coinvolgimento di professioniste e artiste, l'evento mira a sensibilizzare sul ruolo centrale della salute fisica e mentale per un futuro più inclusivo e consapevole.

L'evento, completamente gratuito, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Piazza del Comune e del Giardino di Federica Mangiapelo. La Presidentessa dell'associazione, Giosiana Giuliani, dichiara: "Questa seconda edizione di Borgo in Rosa vuole mettere in luce l'importanza di prendersi cura di sé, non solo a livello fisico, ma anche mentale. Il nostro obiettivo è creare consapevolezza, diffondere valori di inclusione e benessere e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate alla salute e alla percezione del proprio corpo".