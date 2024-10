Stand up comedian milanese, Davide Calgaro è uno dei volti di 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno', la nuova serie che ripercorre la leggendaria storia degli 883. Non interpreta uno dei due protagonisti, Max Pezzali e Mauro Repetto, eppure il suo personaggio è quasi altrettanto noto: citato anche nelle canzoni della band, Cisco è il miglior amico di Max Pezzali. Una spalla destra su cui poter sempre contare, Cisco è necessario per lo sviluppo del protagonista.

Gli inizi

Nato a Milano il 18 agosto del 2000, Davide Calgaro sin dai primi anni dell'adolescenza si è dedicato al mondo del teatro e ai laboratori comici. Comincia a tredici anni frequentando la scuola milanese 'Quelli di Grock', dove studia per cinque anni, e nel mentre si allena a scrivere e provare monologhi comici nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy milanesi.

Vince diversi premi nei festival di cabaret, fino al suo esordio in televisione con 'Stand Up' su Comedy Central, il canale 124 di Sky. Negli anni successivi lavora in televisione per 'Zelig' e 'Colorado' e porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo 'Questa casa non è un albergo'.

Il cinema

Nel 2020 si avvicina al mondo del cinema grazie all'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo 'Odio l'estate', dove interpreta il figlio di Aldo. Sempre nello stesso anno, Calgaro interpreta Furio in 'Sotto il sole di Riccione', film diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix, e ricopre il ruolo di Jacopo nella serie di Rai 1 'Doc-Nelle tue mani'.

'Hanno ucciso l'Uomo Ragno' e il ruolo di Cisco

Ora il ruolo di Cisco nella serie tv Sky Original diretta da Sydney Sibilia e disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. "Non ha peli sulla lingua,- dice Calgaro del suo personaggio - è l'unico pronto a dire a Max tutto, anche a tarpargli un po' le ali all'inizio. Da un lato Cisco invidia il sogno di Max, dall'altro è prontissimo a supportarlo in quanto suo miglior amico, questa sua ambiguità mi è piaciuta sin dall'inizio".