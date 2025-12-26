Esce l'Atlante geopolitico Treccani 2025

circle x black
L'opera si avvale della direzione scientifica dell'ambasciatore Ettore Francesco Sequi

26 dicembre 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
Il protrarsi dei conflitti, le tensioni economiche e la competizione tecnologica e commerciale stanno ridisegnando i rapporti di forza tra gli Stati, segnando una fase di profonda discontinuità dell'ordine internazionale. È questo il quadro che emerge dall'Atlante geopolitico Treccani 2025, appena pubblicato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e diretto scientificamente dall'ambasciatore Ettore Francesco Sequi.

L'Atlante geopolitico 2025 offre una lettura aggiornata e rigorosa delle dinamiche geopolitiche, economiche e sociali che stanno mettendo in crisi gli assetti consolidati e ridisegnando gli equilibri internazionali. Nel 2025 il panorama geopolitico globale restituisce infatti l'immagine di un sistema internazionale segnato da una discontinuità profonda, in cui il disordine non è più una fase transitoria ma una condizione strutturale.

"Il mondo è stato segnato nel 2025 da una cesura silenziosa ma profonda - osserva l'ambasciatore Sequi -, ha smesso di cercare un ordine e non sa ancora convivere con il disordine. Viviamo in un regime ibrido, in cui ordini parziali, interessi divergenti e sfere di influenza si sovrappongono senza ricomporsi in un equilibrio comune".

Un contesto nel quale la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, le tensioni sulle catene di approvvigionamento e il primato tecnologico ridefiniscono le coordinate della sicurezza globale, mentre l'Europa fatica a tradurre la propria forza normativa in una reale capacità di azione e le organizzazioni internazionali operano in un sistema sempre più frammentato.

Secondo Massimo Bray, direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, "in uno scenario di crescente instabilità economica, politica e sociale, l'Atlante geopolitico Treccani 2025 intende offrire alle lettrici e ai lettori un quadro chiaro e aggiornato del contesto geopolitico attuale, nella convinzione che solo attraverso uno sguardo critico e informato sul presente sia possibile costruire una visione più consapevole e inclusiva, ispirata ai valori della pace e della solidarietà".

L'Atlante geopolitico Treccani 2025 racchiude, in 808 pagine, analisi e approfondimenti sulle nuove geometrie del potere globale: dall’egemonia tecnologica alle principali questioni di sicurezza internazionale, dall’evoluzione delle politiche energetiche alle minacce ambientali e nucleari, dalle crisi migratorie alla tutela dei diritti umani. Le 197 schede sugli Stati, aggiornate nei contenuti e arricchite da mappe georeferenziate e carte tematiche, analizzano i più recenti sviluppi politici interni, le relazioni internazionali, le reti di alleanze e le dinamiche sociali e demografiche. Completano l'opera 5 saggi introduttivi, 68 schede sulle organizzazioni internazionali, 343 grafici e carte tematiche, 76 indicatori e una ricca Appendice dei dati, per una lettura comparata dei cambiamenti in atto. (di Paolo Martini)

