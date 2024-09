Ferrovienord, sabato 14 presentazione "Diabolik e il segreto di Cadorna"

Nuova storia realizzata da Ferrovienord in collaborazione con la casa editrice Astorina per celebrare il rapporto storico tra il famoso ladro creato dalle sorelle Giussani e le Ferrovie Nord

È in arrivo un nuovo albo di Diabolik, questa volta in edizione speciale. "Diabolik e il segreto di Cadorna" è una nuova storia realizzata da Ferrovienord in collaborazione con la casa editrice Astorina per celebrare il rapporto storico tra il famoso ladro creato dalle sorelle Giussani e le Ferrovie Nord. L'albo verrà presentato e distribuito sabato 14 settembre alle 18.30 presso il Teatro Sociale di Como alla presenza del presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, e dello storico del fumetto Gianni Bono.