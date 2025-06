L’artista porta in Maremma un’installazione site-specific con dodici altalene, tra sentenze incise e libertà di movimento

Una scultura che è stata al tempo stesso invito al gioco e strumento di riflessione. A Capalbio Scalo (Terre di Sacra), è stata inaugurata "La dodicesima altalena", il nuovo intervento site-specific di Francesco Arena per Hypermaremma.

L’opera è costituita da una struttura circolare con dodici altalene che si stagliano sull’orizzonte della collina. Undici sedute, fuse in bronzo presso la storica Fonderia Artistica Battaglia di Milano, riportano frasi incise, sentenze e affermazioni tratte da scritti dell’artista e di figure storiche. La dodicesima altalena, volutamente priva di enunciati definitivi, ne ha relativizzato i contenuti, invitando i visitatori a vivere l’esperienza come un momento di libertà, tra fisicità del movimento e autonomia del pensiero.

L’iniziativa si è inserita nel percorso di Hypermaremma, il festival nato nel 2019 per promuovere l’arte contemporanea nel territorio maremmano. Attraverso opere permanenti e visitabili in qualsiasi momento, Hypermaremma trasforma paesaggi e luoghi in un museo diffuso, valorizzando la relazione tra creazione artistica e comunità locale.

"La dodicesima altalena" è stata realizzata con il supporto della Regione Toscana nell’ambito di ToscanaInContemporanea – GiovaniSì 2025.