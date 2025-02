Il fondatore dei Blink-182 Mark vende un quadro di Banksy

Un'iconica opera di Banksy, dipinta a mano e appartenente alla collezione del cofondatore e bassista della band pop punk statunitense Blink-182, Mark Hoppus, andrà all'asta da Sotheby's a Londra il 4 marzo. Il dipinto, intitolato "Crude Oil (Vettriano)" e completato nel 2005, ha una stima di 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro).

Mark Hoppus, che ha realizzato tre album con i Blink-182, donerà parte dei fondi raccolti dalla vendita alla California Fire Foundation e a due associazioni mediche di Los Angeles - il Child Life Program del Children's Hospital Los Angeles e il Cedars Sinai Hematology Oncology Research - in seguito ai devastanti incendi che hanno colpito la città.

"Abbiamo amato questo dipinto dal momento in cui l'abbiamo visto”, ha dichiarato in un comunicato Hoppus, che ha acquistato l'opera nel 2011. "È inconfondibilmente Banksy, ma diverso. L'abbiamo comprato perché ci piaceva. È stato il testimone della nostra famiglia in questi ultimi dodici anni: era appeso sopra il tavolo a Londra dove facevamo colazione e nostro figlio faceva i compiti. Era appeso nel nostro salotto a Los Angeles. Ha visto risate e lacrime, feste e discussioni".

"Crude Oil (Vettriano)" è stato esposto nella prima mostra di Bansky nel 2005 a Notting Hill, intitolata "Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism, and Vermin". L'opera è una rivisitazione del dipinto "The Singing Butler" (Il maggiordomo che canta) del 1992 dell'artista scozzese Jack Vettriano. Alla mostra è stata esposta insieme alle rivisitazioni di Banksy dei Girasoli di van Gogh, delle Foche di Edward Hopper e dei dipinti del giardino di Giverny di Monet.

"Questo non è solo un Banksy iconico, è un Banksy che è stato apprezzato dalla leggenda della musica Mark Hoppus, che si è innamorato di quest'opera per il suo spirito ribelle, la sua crudezza e la sua espressione senza filtri: i fondamenti che hanno plasmato anche il mondo di Mark: La cultura punk", ha dichiarato Oliver Barker, presidente di Sotheby's Europe, in un comunicato. "La street art e il punk rock condividono lo stesso vocabolario: parlano dell'outsider, del ribelle e del trascurato. Entrambi i movimenti sono nati dai margini. Sfidano l'autorità e riscrivono le regole, un tratto fondamentale condiviso da Mark e Banksy. Ora, condividendo 'Crude Oil (Vettriano)' con il mondo, Mark aprirà gli occhi agli altri sul vero potere che l'arte può avere: quello di stimolare la conversazione e di sfidare il modo in cui vediamo il mondo che ci circonda".

(di Paolo Martini)